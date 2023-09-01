Американец до мозга костей: единственный внук опорочил память о Магомаеве

Знаменитый советский певец Муслим Магомаев был женат дважды, но у артиста родилась только одна дочь — Марина. Она подарила исполнителю единственного внука. Сейчас парню 22 года, но публика уже отмечает невероятное сходство юноши с его знаменитым дедом.

Аллен-Максвел Магомаев-Козловский вместе с матерью проживает в США. В детстве мальчик посещал музыкальную школу по классу фортепиано, но пойти по стопам деда не захотел. Однако игру на музыкальном инструменте молодой человек сохранил в качестве хобби.

Своего дедушку Аллен-Максвел почти не помнит, так как виделся с ним всего однажды, много лет назад. Зато к творчеству Магомаева парень относится с большим уважением и часто слушает песни знаменитого предка.

Правда, фанаты Муслима Магометовича на родине не оценили такую позицию. Они возмущены, что молодой человек не захотел повторить жизненный путь своего знаменитого предка. «Неблагодарный, мог бы хоть попытаться стать музыкантом. В России его бы на руках носили», «Загубил талант, Магомаев в гробу переворачивается теперь», — пишут недовольные пользователи Сети.