Американцы выбрали лучший новогодний фильм: вы удивитесь, но им стал хит СССР

Американский журнал The Hollywood Reporter представил результаты исследования, в котором киноэксперты выбрали самые лучшие заграничные новогодние фильмы. И любители кино остановили свой выбор на комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Как оказалось, критики весьма высоко оценили картину за комедийный и необычный сюжет, а также за композиции на стихи Бориса Пастернака. По их мнению, классику советского кино действительно можно назвать лучшим новогодним фильмом, снятым не на территории США.

«Эта романтическая комедия советской эпохи, действие которой разворачивается в канун Нового года, включает в себя сумасшедший сюжет, галлоны выпивки и несколько довольно запоминающихся песен», — пишут авторы материала.

Помимо этого, в рейтинг вошли еще 11 картин. Среди них можно увидеть «8 женщин» Франсуа Озона, аниме «Однажды в Токио» Сатоси Кона и, например, драму финского режиссера Аки Каурисмяки «Девушка со спичечной фабрики», которую критики назвали «антирождественским фильмом». Эльдар Рязанов при этом стал единственным российским режиссером в списке.