Американцы выбрали худший в мире фильм: не поверите, но его сняли именно они

Авторитет американского кино в мире неоспорим. Однако порой картины, сделанные в Штатах, могут ошарашить даже подготовленного зрителя. Так, недавно американцы провели опрос и выбрали самый худший фильм в истории — лидером стала их «родная» лента.

Антирейтинг возглавил фильм «Нереальный блокбастер», представляющий собой пародию на кинохиты США. Зрители признались, что при просмотре испытывали огромный стыд за режиссера. Вот чем отличился «Нереальный блокбастер»: плоские шутки, «нафталиновые» спецэффекты, глупейший сценарий. Отдельного внимания заслуживает снявшаяся здесь Ким Кардашьян, которая «добила» зрителя своей игрой. Каждый, кто видел эту нелепую пародию, признавался, что это худший киноопыт в его жизни.

Мнение зрителей совпало с позицией критиков. «Нереальный блокбастер» был номинирован на пять премий «Золотая малина», которые вручают за антидостижения в кино. Фильм с такой репутаций отважится посмотреть далеко не каждый. Но и тот, кто решится на это, вряд ли получит хоть какое-нибудь удовольствие.