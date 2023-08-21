Американцы выбрали худший советский фильм: удивитесь, но в нем снялись Харатьян и Джигарханян

Картина «Лицом к стене» от режиссера Михаила Довлатяна вышла в 1989 году. Главную роль в ней исполнил Дмитрий Харатьян, который в те годы был на пике популярности. За два года до этого проекта вышел фильм «Гардемарины, вперед!». Также в актерском составе есть такие звезды, как Армен Джигарханян.

По сюжету молодой юрист в первый же рабочий день должен завершить дело, которое начал его предшественник. Но после блестящего расследования и выявления причастности к преступлению прокуратуры парень неожиданно решает уйти в монастырь.

В СССР детектив оказался, что называется, проходным. Его не слишком критиковали, но и большой популярности фильм не снискал. А вот на Западе картину назвали худшей из всего советского кинематографа. На платформе iMDB, где зрители могут поставить оценку любой картине, у работы Довлатяна всего 2 балла из десяти. На российских сервисах оценка его куда выше — около 5 баллов.