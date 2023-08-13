Американцы в восторге от советского мультфильма: удивитесь, но в России почти не смотрят

Советские мультфильмы считаются нестареющей детской классикой, которая учит малышей только хорошему. На них выросло множество поколений, в том числе и современных россиян. И до сих пор мультики СССР с интересом смотрят ребята.

Более того, эти работы ценятся во всем мире. Вот только вкусы зрителей иногда сильно отличаются.

Так, кинокритики во всех странах абсолютное первое место отдают проекту Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Мультфильм собрал множество наград на международных фестивалях. Выделяют его и зрители. Например, американцы на сайтах с отзывами пишут, что по степени смысла и важности все проекты Диснея уступают «Ежику в тумане».

А вот на родине рядовые россияне не так восторгаются этим мультфильмом. Зрители признают его философское значение, однако чаще всего этот шедевр анимации вызывает у них недоумение. Гораздо охотнее дети и взрослые смотрят истории из жизни веселого Винни-Пуха и Карлсона или забавных персонажей из «Ну, погоди!».