Американцы в ужасе от одной сцены в «Винни-Пухе», а у нас всех все устраивает

Советская экранизация «Винни-Пуха» увидела свет в 1969 году. Картина стала популярной не только в СССР, но и по всему миру, заработав и признание, и профессиональные награды. Однако зрителей в некоторых странах детский мультфильм по-настоящему шокирует.

Как оказалось, поклонников «Винни-Пуха» из США удивляет эпизод, в котором Пятачок стреляет из ружья по своему другу. Дело в том, что в Америке вопрос оружия является одним из наиболее острых, поэтому власти стараются всячески контролировать упоминание его в искусстве, а особенно — в детских произведениях.

Именно поэтому заокеанские зрители, как пишет Дзен-канал dinVolt, шокированы безобидным эпизодом. Они не могут представить, как Пятачок может стрелять из огромного ружья в лучшего друга, и не верят, что такую сцену позволили оставить в детском мультфильме.