Американцы в бешенстве: этот российский фильм признали лучшим за границей

Отечественные киношники нечасто находят признание за рубежом. Вот почему любая награда имеет особую ценность. Недавно итальянский фестиваль спортивного кино особенно выделил отечественную картину «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Лента получила приз как лучший фильм. Кроме того, ее включали в списки номинированных работ за кинематографию и режиссуру.

Для создателей проекта такая победа стала неожиданностью. Легендарного вратаря в фильме исполнил начинающий актер Александр Фокин — эта роль стала для него дебютом. После премьеры картины в России ее многие раскритиковали, а вот за рубежом историю культового спортсмена оценили по достоинству.

Как рассказал «АиФ» продюсер ленты Олег Капанец, иностранцы доброжелательно отнеслись к их победе в Италии. Единственными, кто проявил негативные эмоции, были американцы, недовольные распределением главного приза. Команде из США кинофестиваль принес семь различных наград, но все они не идут ни в какое в сравнение с премией за лучший фильм.