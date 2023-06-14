Американцы увидели в культовом кинохите то, что проглядели в СССР: сгореть со стыда можно

В 70-е советские режиссеры активно снимали картины о космосе. Одним из главных кинохитов стала лента «Москва — Кассиопея», который посмотрели и за рубежом. Вот какое мнение сложилось у американских зрителей об этом фильме.

Так, им показалась занятной идея, что создатели отправили в космос именно подростков. По словам рецензентов, в этом заключалась особая миссия фильма — трансформировать неуемную сексуальную энергию советских школьников в исследовательскую. Зрители СССР даже не обращали внимания на такую пикантную деталь и не делали подобных выводов, в отличие от американцев.

Иностранцы также отметили, что юноши показаны мрачными и погруженными в решение разных задач. Но иногда их подавленная сексуальная энергия выходит в виде вспышек ревности и драк. Вот такое необычное наблюдение, от которого создателям можно сгореть со стыда.

Российские пользователи Сети были в шоке, ознакомившись с отзывами американцев. Иностранцев обвинили в зацикленности на сексе и на гормональных вспышках. По мнению русскоязычных зрителей, режиссер даже и не думал вкладывать в фильм такие смыслы.