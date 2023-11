Американцы украли советскую песню, и она затмила даже хиты «Битлз»: ушам не поверите

Композитор Борис Фомин, живший в начале ХХ века, за годы творчества написал десятки известных романсов. На пике карьеры он считался одним из самых плодовитых музыкантов, но самой известной его работой оказалась композиция «Дорогой длинною».

В первой версии песню исполняли Александр Вертинский и Тамара Церетели. Романс был весьма популярен во второй половине 20-х и звучал не только в российских заведениях, но и за границей. Однако спустя некоторое время он был признан контрреволюционным и запрещен.

Но через несколько лет американский композитор Юджин Раскин решил возродить композицию.

Он слегка изменил текст и мелодию, и слушатели познакомились с песней Those Were the Days.

Лиричная мелодия мгновенно завоевала сердца иностранной публики. Those Were the Days транслировали на самых популярных радиостанциях, и в итоге ей удалось превзойти даже хиты The Beatles, так как она дольше их композиций держалась в хит-парадах. И только спустя годы иностранная публика узнала, что авторами оригинальной мелодии были советские музыканты.