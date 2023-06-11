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Киноафиша Статьи Американцы «украли» советский кинохит: в СССР об этом не подозревали

Американцы «украли» советский кинохит: в СССР об этом не подозревали

11 июня 2023 10:00
Американцы «украли» советский кинохит: в СССР об этом не подозревали

Режиссер вдохновился работой Гайдая.

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» произвела фурор не только в СССР, но и в Штатах. Заокеанские прокатчики изменили оригинальное название, которое позднее вошло в историю кино.

В США картину переименовали так: «Иван Васильевич: Назад в будущее». Название явно отсылает к легендарной трилогии о Марти Макфлае, который путешествовал сквозь время на Делориане. Однако фильм Леонида Гайдая был сделан за 12 лет до выхода первой части «Назад в будущее».

Это значит, что режиссер Роберт Земекис вдохновился советской фантастикой про царя. Он создал собственную историю о путешествии во времени и даже перенял название фильма. Однако в СССР об этом даже не догадывались.

Американцы «украли» советский кинохит: в СССР об этом не подозревали

Картина произвела впечатление и на простых американских зрителей.

Вот какие отзывы они оставили о комедии: «Вор смешной, его усы напомнили мне актера из фильмов для взрослых», «Здесь смешалось все: российская история, комедия и фантастика», «Отличный визуальный юмор».

Фото: кадры из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Назад в будущее» (1985)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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