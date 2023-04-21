Американцы украли советский фантастический фильм: что у них получилось

Такое зрелище выдержит не каждый.

Интерес к кинофантастике существовал во все времена. Особую популярность фильмы этого жанра обрели в 60-е и 70-е, когда США и СССР начали активно осваивать космос. Советские и американские режиссеры решили подхватить эту «волну».

В начале 60-х вышел фильм Михаила Карюкова «Мечте навстречу». Советскую картину «прокатили» по Штатам, и американские киноделы пришли в восторг от увиденного. Сюжет рассказывал о полете землян на Марс. Цель их миссии — спасти инопланетян, попавших в аварию. В историю добавили любовную линию и сдобрили картину романтической музыкой.

Заокеанские творцы решили снять свою версию советского фильма. Так, в 1966 году вышла фантастика «Кровавая королева». Лента во многом копирует сюжет картины «Мечте навстречу», но история разбавлена жуткими фантазиями сценариста.

Спасенная инопланетянка оказывается вампиром, и жизнь членов экипажа корабля теперь висит на волоске. Вторая половина картины представляет настоящий хоррор, который можно считать предшественником «Чужого». Об этом рассказал автор Дзен-канала «Переплет ».