Американцы украли рецепт русского салата: теперь выдают за свой и готовят на праздники

Саммит НАТО в Мадриде чуть не обернулся настоящим скандалом из-за жуткой «кражи». На мероприятии под видом западного подавали русский салат. Правда, блюдо оказалось с подвохом.

«Русским салатом» в Штатах и даже в Испании называют вовсе не редиску со сметаной. Русский салат для иностранцев — это «Оливье». Как выяснилось, в США часто готовят блюдо на праздники и по выходным, но почему-то величают его не французским, ведь это видно даже из названия, а русским салатом.

Причем так считают не только в США и Испании. Даже некоторые французы забыли, что «Оливье» придумали не в России. Возможно, потому что русские сильно усовершенствовали и переделали изначальную рецептуру.

А может, потому что в стране с Эйфелевой башней довольно «тяжелый» салат не прижился и его готовят редко. Но факт остается фактом: почти во всем мире «Оливье» считают национальным русским блюдом, а вовсе не изобретением французского повара.