Американцы украли идею из этого советского мультика, а все делают вид, что ничего не случилось

Стоит сразу оговориться, что у этой истории нет формального подтверждения, так как «суда и следствия» не было. Однако большинство людей, посмотревшись обе ленты, едины во мнении: прототипом внешности и характера гремлинов из нашумевшего фильма Криса Коламбуса стал не кто иной, как Чебурашка.

Мордашки двух киногероев действительно наводят на определенные мысли. Сходятся также и видовые принадлежности, и происхождение. Вообще у Гизмо и Чебурашки мало отличий. Да и сам режиссер признавался, что во время съемок «Гремлинов» в 1984 создал образ гремлина путем объединения нескольких существ в одно.

Чебурашка, кстати, был создан аж на 18 лет раньше, чем Могваи, которых, к слову, также придумал не Коламбус, а заимствовал их у жителей Древнего Китая. Могваи в восточной мифологии были злыми духами. Радует лишь одно: сценарист не стал приписывать себе всех заслуг и сознался, что вдохновлялся разными источниками. Однако тот факт, что одним из источников был Чебурашка, публично ни разу так и не признал.