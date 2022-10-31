Американцы украли фильм у французов: «усатый Пьер Ришар» вас рассмешит

В далеком 1976 году Пьер Ришар засветился в главной роли в фильме «Игрушка». Этот французский проект посвящен тому, как любой обыкновенный человек может быть использован людьми, владеющими большими деньгами.

Картина имела огромный успех по всему миру, в том числе и в России. Повторить его рискнули американцы: в 1982-м они украли фильм у французов, представив на суд зрителей его ремейк.

Вот только копию ленты трудно назвать удачной. Главную роль в ней сыграл Ричард Прайор, усы которого насмешили немалое количество зрителей. Большинство из них пришли к выводу о том, что «Игрушка» с Ришаром лучше благодаря музыке, написанной Владимиром Космой.