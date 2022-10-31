Американцы украли фильм у французов: «усатый Пьер Ришар» вас рассмешит
Зрители не в восторге от копии легендарного проекта.
В далеком 1976 году Пьер Ришар засветился в главной роли в фильме «Игрушка». Этот французский проект посвящен тому, как любой обыкновенный человек может быть использован людьми, владеющими большими деньгами.
Картина имела огромный успех по всему миру, в том числе и в России. Повторить его рискнули американцы: в 1982-м они украли фильм у французов, представив на суд зрителей его ремейк.
Вот только копию ленты трудно назвать удачной. Главную роль в ней сыграл Ричард Прайор, усы которого насмешили немалое количество зрителей. Большинство из них пришли к выводу о том, что «Игрушка» с Ришаром лучше благодаря музыке, написанной Владимиром Космой.
«Музыка во французском фильме — это главное!», «Самое главное в этом фильме (французская версия) сделал Владимир Косма», — гласят комментарии в Сети.