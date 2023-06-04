Американцы стояли в очередях, чтобы увидеть советский фильм: в СССР его пытались запретить

О нем не упоминали даже в газетах.

В советские времена режиссеры умели снимать фильмы, которые трогали зрителей до глубины души. Одной из таких картин стала пронзительная драма «Неотправленное письмо». В центре сюжета оказались герои, попавшие по воле случая в глухую Сибирь и вынужденные выживать в самых ужасных условиях.

Кроме интересного сценария создатели фильма могли похвастаться невероятным актерским составом. Ведущие роли достались Татьяне Самойловой, Евгению Урбанскому и Иннокентию Смоктуновскому. Все это привело к тому, что даже за рубежом картина произвела на зрителей неизгладимое впечатление. А в Америке желающим посмотреть драму приходилось стоять в огромных очередях.

Противоположная ситуация сложилась в СССР. Чиновники из Госкино нашли в сценарии намек на критику советского строя и не выпустили киношедевр в широкий прокат. Посмотреть фильм удалось лишь единицам, а в газетах даже не стали упоминать о нем.