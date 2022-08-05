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Американцы спасли Меньшова от унижения: предали свои же

5 августа 2022 15:20
Американцы спасли Меньшова от унижения: предали свои же

Советские режиссеры и критики разгромили фильм «Москва слезам не верит».

Приступая к съемкам фильма «Москва слезам не верит» режиссер Владимир Меньшов был настроен оптимистично. Однако, все вокруг складывалось против него. Анастасия Вертинская, которую он прочил на одну из ролей в картине, отказалась от работы. Сложно было найти и актера для исполнения главного героя ленты — Алексей Баталов поначалу не захотел принимать участие в фильме.

Даже после выхода картины на экраны в 1979 году страсти вокруг нее никак не могли улечься. В то время как у кинотеатров скапливались очереди из зрителей, режиссеры и кинокритики — те, кого режиссер считал «своими», — с пренебрежением отзывались о работе Меньшова. На одном из собраний «Мосфильма» постановщика разнесли в пух и прах, назвав картину позором киностудии. Такое публичное унижение Меньшов едва стерпел, писала Алентова в своей автобиографии «Все не случайно». Более того, эту критическую позицию поддерживали выдающиеся деятели искусства — Юлий Райзман, Михаил Ульянов, призывавшие не смотреть фильм.

Но американцы спасли Меньшова от унижения. В 1981 году «Москва слезам не верит» попала в список номинаций на престижную премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». И тут свои же снова предали режиссера, запретив ему ехать на церемонию. В Госкино посчитали, что шансы Меньшова на победу ничтожны. Каково же было их удивление, когда «Оскар» достался именно советскому постановщику.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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