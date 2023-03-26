Американцы сняли модное кино про СССР: за происходящее на экране стыдно каждому

На этот раз режиссёр не справился с задачей.

Фрэнсис Лоуренс зарекомендовал себя в Голливуде как отличного постановщика с нетривиальным видением кино. Он снял фантастическую драму «Я — легенда» и экранизировал трилогию «Голодные игры». После своего успеха талантливый мужчина решил замахнуться на фильм о советской эпохе.

Так, на экраны и вышел неудачный триллер «Красный воробей». Сюжет картины наполнен топорными клише, так называемой «клюквой», при этом намёк на иронию полностью отсутсвует. Поэтому зрители испытали чувство стыда и желание поскорее завершить просмотр. И даже красавица Дженнифер Лоуренс не спасла ситуацию. Она исполнила роль балерины, но в этом образе актриса смотрелась глупо, поскольку ее параметры явно не подходят для примы Большого театра.

Россияне не оценили работу режиссёра и раскритиковали фильм.