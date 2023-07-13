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Киноафиша Статьи Американцы считали этот фильм голливудским: оказалось, его сняли в СССР

Американцы считали этот фильм голливудским: оказалось, его сняли в СССР

13 июля 2023 10:15
Американцы считали этот фильм голливудским: оказалось, его сняли в СССР

От советских киноделов такого никто не ожидал.

Многие картины эпохи СССР снискали огромную популярность за океаном. Одна из них так впечатлила американских зрителей, что они приняли ленту за голливудскую — настолько впечатляюще она сделана.

Речь идет о легендарной картине Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Иностранцы отметили, что фильм — полный абсурд, но этим он и прекрасен. В этой работе, по их словам, есть что-то магическое и волшебное. Но больше всего зрителей потрясла неземная красота Вертинской. Коренев тоже произвел на местную публику огромное впечатление: «Он мог бы быть русским Джонни Деппом!»

Также «Человек-амфибия» является одним из любимых фильмов Квентина Тарантино. По словам культового режиссера, во времена его юности картину часто крутили по телевидению. Квентин не пропускал ни единого показа и в итоге выучил фильм наизусть. Он даже не знал, в какой стране снята картина, и мог бы принять ее за «родную», если бы актеры не говорили на незнакомом для него языке.

Американцы считали этот фильм голливудским: оказалось, его сняли в СССР
Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), кадр из фильма «Человек-амфибия» (1961)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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