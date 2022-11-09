Американцы растоптали культовые советские комедии: причина проста

В России имена Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая известны всем, но за границей эти режиссеры и их творения популярностью не пользуются. В США зрители знают советские драмы, а вот комедии остались не у дел.

Оказалось, что американцы не привыкли относиться к комедийному жанру серьезно: для них снимать подобные проекты проще простого. Например, достаточно бросить под ноги главному герою банановую кожуру, он поскользнется — и это уже смешно. В СССР же отношение к юмору было другим, более сложным, глубоким, всеобъемлющим.

Именно это и стало главной причиной того, почему в Америке растоптали такую культовую советскую картину, как, например, «Иван Васильевич меняет профессию». Иностранцам попросту не понятен тонкий юмор советского человека, а чтобы понять его, необходимо быть частью культурного пространства, в котором и создавались киношедевры того времени.