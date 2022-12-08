Американцы раскрыли хитрость легенды СССР: вот как Бубка прыгнул на 6 метров

Сергей Бубка своими достижениями покорил весь мир. В 22 года он стал первым человеком, который смог с шестом прыгнуть на высоту шести метров. Через 3 года, в 1988 году, спортсмен завоевал золотую медаль на Олимпиаде. За 10 лет он установил более трех десятков мировых рекордов, часть из них никому из соперников так и не удалось побить до сих пор. За невообразимую легкость, с которой он летал над стадионом, его даже прозвали Человек-птица.

А иностранцы несколько лет ломали голову над навыками атлета. В США даже провели настоящее расследование, чтобы раскрыть хитрость легенды СССР. Эксперты пришли к выводу, что его секрет в шесте. По их мнению, Бубка специально пользуется снарядом, который рассчитан на спортсменов куда большей комплекции. Кроме того, он якобы научился держать шест особым образом, что позволяет ему добиваться таких результатов.

Сергей никогда не комментировал домыслы зарубежных специалистов. В 2001 году он закончил карьеру.