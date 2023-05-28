Американцы пришли в шок от советского «Винни-Пуха»: в чем причина

Советская экранизация про Винни-Пуха вышла в конце 60-х, став настоящим народным хитом. Жители страны оставались в восторге от пересказа рассказов Алана Милна Борисом Заходером и Виктором Хитруком, однако, как оказалось, за границей зрители не разделили это мнение.

Как пишут американские пользователи Сети, их шокировал советский мультфильм. По их словам, он отличается не только стилем анимации, но и характером персонажей. И в российской версии главный герой — обманщик, который манипулирует своими друзьями.

«Совсем отличается от версии Disney, которую знает большинство людей во всем мире. Русский Винни — хитрый и несколько маниакальный персонаж», — уверены зрители.

Именно поэтому многие поклонники персонажа за границей не в восторге от советской экранизации его приключений. Зрители отказываются его смотреть, так как уверены, что советский Винни не имеет ничего общего с литературным оригиналом.