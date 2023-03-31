Американцы поставили россиян в тупик всего одним вопросом о «Самогонщиках»

Когда один из «Самогонщиков» Евгений Моргунов показывал советскую комедию актерам Грегори Пеку и Шону Коннери, то не такого эффекта он желал добиться. Ни Пек, ни Коннери не смеялись от проделок трио, а смотрели с таким напряжением, будто на экране остросюжетный боевик.

После финальных титров единственный вопрос, который они задали Моргунову, звучал так: «Но почему они не могли сходить в магазин, Евгений?» Такая наивность от обладателя «Оскара» и Джеймса Бонда взорвала Интернет.

Знатоки кинематографа припомнили американским актерам сухой закон, который хоть как-то, но действовал в Штатах. И бутлегеров, которые его нарушали. «Серьезно? Это в стране, где бутлегеры стали национальной мафией? По-моему, чушь», — написали в комментариях, отметив, что обычные американцы знают свою историю лучше артистов.