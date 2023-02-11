Американцы переборщили с пластикой: фото без фотошопа заставят отшатнуться от экрана

Выражение «женщина-кошка» вызывает ассоциации с грациозной и женственной красоткой. Но это описание не походит Джослин Вильденштейн, которая отчаянно стремилась превратиться в это очаровательное животное. Увидев такую «кошку», любой впадет в ступор.

Дело в том, что Джослин сгубила ее безумная любовь к мужу. Он не чаял души в кошках и боготворил этих животных. Супруга решила порадовать благоверного весьма незаурядным способом. Вильденштейн обратилась к хирургам, чтобы они сделали черты ее лица как у кошки.

Но, как это часто случается, в процессе преобразования чувство меры было утеряно. С годами внешность Джослин превратилась в жуткую маску: передутые губы, опухшие скулы, массивный подбородок и глаза, стремящиеся залезть на лоб. От такого зрелища многим станет не по себе.

К сожалению, останавливаться на достигнутом Вильденштейн не собирается. Это «хобби» всецело поддерживает и ее новый супруг. Джослин не перестала ложиться под нож хирурга и до сих пор «натягивает» свое лицо. Хотя уже давно создается впечатление, что оно вот-вот взорвется.

Неумеренное увлечение пластикой — бич многих американцев. Увы, нередко это приводит к таким ужасающим последствиям.