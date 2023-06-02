Американцы опозорили Вертинскую на весь мир: и сегодня смотреть стыдно

Сказка «Садко», снятая Александром Птушко в начале 50-х, была тепло принята за рубежом. Картина стала призером Венецианского кинофестиваля, и на волне успеха ленту «прокатили» по Америке. Вот что из этого вышло.

Организатором проката выступила компания Artkino Pictures Inc, которая подготовила титры на английском языке. Стараниями переводчиков название из «Садко» превратилось в «Волшебное путешествие Синдбада». Но это было далеко не самое странное, что произошло с фильмом за океаном.

Прокатчики «обновили» имена актеров и создателей ленты. Так Лидия Вертинская, сыгравшая Феникса, превратилась в Люсиль Вертися. К такому международному позору она точно не была готова. Досталось от американцев и режиссеру, которого почему-то назвали Альфредом Поско. А исполнитель ключевой роли Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром.

Непонятно, почему прокатчики отнеслись к титрам спустя рукава. Даже сегодня эти чудачества выглядят слишком нелепо и постыдно, так что объяснить такое никак невозможно.