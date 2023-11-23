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Американцы обожают советскую военную песню: с ее помощью взяли «Оскар»

23 ноября 2023 20:30
Американцы обожают советскую военную песню: с ее помощью взяли «Оскар»

В России эти строки знает каждый.

Каждый композитор тайно надеется, что его песню будут помнить десятилетия. Но лишь немногие шлягеры проходят проверку временем и навсегда остаются в народной памяти. Одной из таких счастливых композиций стала «Катюша» — песня, с которой советские солдаты шли в бой против гитлеровских войск.

Вопреки распространенному мнению, впервые хит прозвучал еще в 1938 году, за три года до начала Великой Отечественной войны. Авторами композиции стали Максим Исаковский и Матвей Блантер. Сегодня «Катюша» ассоциируется с победой, доблестью и отвагой советского народа. Оценили песню и за границей.

В 1978 году в США на экраны вышел фильм «Охотник на оленей» с Робертом Де Ниро в главной роли. По сюжету троих американцев русского происхождения призывают воевать во Вьетнаме. Режиссер Майкл Чимино включил в картину легендарную композицию, сделав ее популярной в Америке.

Американцы обожают советскую военную песню: с ее помощью взяли «Оскар»
Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964), «Охотник на оленей» (1978)
Алла Новикова
Алла Новикова
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