Американцы обожают советскую военную песню: с ее помощью взяли «Оскар»

Каждый композитор тайно надеется, что его песню будут помнить десятилетия. Но лишь немногие шлягеры проходят проверку временем и навсегда остаются в народной памяти. Одной из таких счастливых композиций стала «Катюша» — песня, с которой советские солдаты шли в бой против гитлеровских войск.

Вопреки распространенному мнению, впервые хит прозвучал еще в 1938 году, за три года до начала Великой Отечественной войны. Авторами композиции стали Максим Исаковский и Матвей Блантер. Сегодня «Катюша» ассоциируется с победой, доблестью и отвагой советского народа. Оценили песню и за границей.

В 1978 году в США на экраны вышел фильм «Охотник на оленей» с Робертом Де Ниро в главной роли. По сюжету троих американцев русского происхождения призывают воевать во Вьетнаме. Режиссер Майкл Чимино включил в картину легендарную композицию, сделав ее популярной в Америке.