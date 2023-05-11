Американцы обожают этот российский фильм о войне: будете поражены их выбору

Военную драму «Они сражались за родину» Сергей Бондарчук представил в середине 70-х. Картина мгновенно стала хитом у отечественных зрителей: только в кинотеатрах СССР ленту посмотрели 40,6 млн зрителей. При этом популярен фильм оказался не только у жителей Советского Союза.

Как оказалось, американцы остались в большом восторге от работы постановщика. По их мнению, Бондарчуку удалось создать правдивый фильм о войне, который без прикрас показывает все реалии этого страшного времени.

«Великое кино о великой войне», «Можно написать роман о том, что делает этот фильм великим», — пишут пользователи сети.

Также многие отмечают прекрасную операторскую работу и декорации. По мнению зрителей, картина все еще не потеряла своей актуальности и выглядит глубже современных многомиллионных голливудских картин.