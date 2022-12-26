Американцы не поспорят: 3 железных доказательства, что Россия лучше США

Жизнь в городах России и США во многом похожа, хотя и имеет множество отличий. Тысячи эмигрантов и туристов регулярно сравнивают быт по обе стороны океана, однако большинство сходятся, что по некоторым пунктам Россия неоспоримо обходит Америку.

Так, одним из самых важных показателей являются праздничные дни. Традиционно россияне отдыхают не только в честь Нового года, но и в мае, что позволяет им устраивать маленькие отпуска. Помимо этого, множество праздников разбросаны по всему году. Подобной практики нет в США, где официальными считаются всего 10 праздников, а во все остальные дни работники обязаны выходить на службу.

Декретный отпуск также не предусмотрен законодательством США. Молодые мамы вынуждены оставить своего ребенка уже через 12 недель и вернуться на рабочее место, в то время как российские женщины могут провести несколько лет, ухаживая за малышом.

Последним же пунктом, на который указывают авторы Дзен-канала «50 оттенков Нью-Йорка », является общественный транспорт. Дело в том, что в американских городах принято передвигаться на собственном автомобиле, поэтому автобусы или метро не отличаются удобством. В России же общественный транспорт намного продуманнее и комфортнее, что делает города удобнее для жизни.