Американцы не могут «достать» этот русский продукт: в России рецепт знают все

Россияне едят это каждый день.

В США большим спросом пользуются магазинчики с «экзотическими» по американским меркам продуктами. В таких магазинах продается самая обычная русская еда.

Оказалось, американцы просто обожают русские соленья, особенно малосольные огурчики. В России приготовить их сможет любая хозяйка без каких-либо усилий или особенных продуктов. А вот в США людям приходится искать специальные магазины, чтобы полакомиться этим блюдом.

Консервировать продукты умеют и в Америке, но делают это обычно на заводе.

А чтобы еда была по-настоящему вкусной, очень важно использовать качественные и экологически чистые продукты. Именно поэтому российские овощи и фрукты пользуются таким спросом в США — в них гораздо меньше вредных добавок.

Если иностранцы так любят магазинные овощи, сложно даже предположить, в какой восторг они бы пришли от домашних огурчиков от российских хозяек.