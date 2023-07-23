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Американцы не могут «достать» этот русский продукт: в России рецепт знают все

23 июля 2023 12:00
Американцы не могут «достать» этот русский продукт: в России рецепт знают все

Россияне едят это каждый день.

В США большим спросом пользуются магазинчики с «экзотическими» по американским меркам продуктами. В таких магазинах продается самая обычная русская еда.

Оказалось, американцы просто обожают русские соленья, особенно малосольные огурчики. В России приготовить их сможет любая хозяйка без каких-либо усилий или особенных продуктов. А вот в США людям приходится искать специальные магазины, чтобы полакомиться этим блюдом.

Консервировать продукты умеют и в Америке, но делают это обычно на заводе.

А чтобы еда была по-настоящему вкусной, очень важно использовать качественные и экологически чистые продукты. Именно поэтому российские овощи и фрукты пользуются таким спросом в США — в них гораздо меньше вредных добавок.

Если иностранцы так любят магазинные овощи, сложно даже предположить, в какой восторг они бы пришли от домашних огурчиков от российских хозяек.

Американцы не могут «достать» этот русский продукт: в России рецепт знают все
Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика " (1966), Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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