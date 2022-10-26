Американцы не додумались: как создавалась «компьютерная графика» в СССР

Самой знаменитой франшизой в жанре научной фантастики в кино считаются «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Выдающийся постановщик никогда не скрывал, что вдохновлялся работой советского кинооператора Павла Клушанцева, который «отправлял» корабли в космос еще задолго до появления на экране американских джедаев.

Талантливый мастер считался родоначальником жанра фантастики в СССР. Картины, снятые с его участием — «Метеориты», «Луна», «Вижу Землю!», «Дорога к звездам» и многие другие — перевернули концепцию спецэффектов в кино. До некоторых приемов Клушанцева не могли додуматься даже американцы.

Например, Стэнли Кубрик в своей «Космической одиссее 2001 года» повторил съемки в невесомости, впервые опробованные Павлом. Влияние работ Клушанцева отмечал и Ридли Скотт. А в 1990 году художник по спецэффектам Роберт Скотак, трудившийся над фильмами «Чужие» и «Марс атакует!», обратился к оператору в письме. Он просил объяснить ему, как создавалась «компьютерная графика» и визуальные эффекты в СССР. Клушанцев охотно описал свои принципы в ответном письме коллеге, пишет PeopleTalk.