Американцы назвали имя самой сексуальной фигуристки: над ней не потешается только ленивый

Американское издание The Sun назвало имя самой сексуальной фигуристки в мире. По мнению американцев, такого титула достойна россиянка Алина Загитова. Журналисты назвали привлекательную спортсменку любительницей садоводства. Недавно девушка выложила в соцсетях фото с огорода, которые наделали больше шума, чем любое ее выступление.

Недавно Загитова навестила семью в родном городе Ижевске и не удержалась от визита на дачу. Там Алина позировала с разнообразными садовыми инструментами, которые использовала для обработки картофельных грядок.

Неожиданно подписчики фигуристки оказались знатоками полевых работ и обсудили буквально каждый инструмент, с которым Алина появлялась в кадре. Поначалу фанаты приняли такие снимки за позерство, но Загитова записала видео и доказала, что она отлично умеет обращаться не только с коньками, но и с тяпкой. Видимо, это и покорило американских фанатов: Алина не только красива, но и очень хозяйственна.