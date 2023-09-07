Американцы нагло украли этот передовой советский фильм: не сознаются даже спустя полвека

Ридли Скотт представил публике фантастический фильм ужасов «Чужой» в 1979 году. Поклонники подобного жанра высоко оценили картину, а спустя некоторое время она стала культовой и до сих пор входит во всевозможные рейтинги лучших фильмов мира. Однако мало кто догадывается, что создатели «Чужого» вдохновлялись советской лентой «Туманность Андромеды».

Так, в 1955 году писатель Иван Ефремов представил роман «Туманность Андромеды», а спустя 12 лет постановщик Евгений Шерстобитов снял свою экранизацию книги. Сюжет и телефильма, и романа построен вокруг астронавтов, которые прибывают на неизвестную планету. Исследуя ее, они находят новую форму жизни, но оказывается, что существа воспринимают людей лишь как пищу и устраивают на них охоту.

«Туманность Андромеды» стала по-настоящему передовым фильмом для своего времени. Съемочной группе удалось создать новейшие эффекты, а напряженность фильма даже спустя годы поражает зрителей.

Как отмечали критики, Скотт, представивший свой фильм значительно позже «Туманности», определенно вдохновлялся советской картиной. Но так как о работе Шерстобитова не узнал массовый зритель, то это заимствование осталось незамеченным. И до сих пор Скотт не признался, что знаком с фильмом советского коллеги.