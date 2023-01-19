Американцы купили дом из фильма ужасов: теперь им не позавидуешь

Иногда покупка дома становится для новых владельцев далеко не радостным событием. Когда молодая семья Уайлдсов из Америки приобрела особняк, построенный в 1969 году, то и предположить не могла, что обнаружит в его стенах.

Делая ремонт в ванной комнате, Кристина Уайлдс сняла старые обои. Увидев то, что скрывалось под ними, американка испытала неподдельный шок. Все стены комнаты были увешаны зеркалами.

Уайлдс поспешила запечатлеть все на камеру и опубликовала ролик в социальных сетях. Также она отметила, что прежних хозяев дома давно нет в живых, поэтому они с мужем не могут узнать, почему стены ванной украсили именно таким способом.

Тем временем интернет-пользователи признались, что не завидуют супружеской паре. Многие подчеркнули, что именно с подобных находок часто начинаются фильмы ужасов, и посоветовали супругам как можно быстрее избавиться от ужасающей находки.