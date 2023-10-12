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Американцы извратили обычное русское слово и выдают за свое

12 октября 2023 14:45
Американцы извратили обычное русское слово и выдают за свое

Россиянам впору обижаться.

Язык постоянно пополняется новыми словами благодаря взаимопроникновению культур. В Америке всегда интересовались жизнью в России. Добрались до США и некоторые русские словечки. Например, наша «бабушка» у американцев превратилась из доброй старушки в косынку. Но есть и куда более печальные примеры.

«Выигрыш» в русском языке — это нечто позитивное, ассоциирующееся с победой. Однажды услышали понятие и уроженцы Соединенных Штатов. Так vigorish попал в английский язык, потеряв по пути «й» в середине слова. Правда, новое значение этого словечка расстроит многих россиян.

Используя понятие vigorish, американцы имеют в виду наживу и «нечестный бизнес». Часто слово используют, говоря о прибыли от азартных игр, доходе букмекеров или о займах с огромными процентами. Vigorish ассоциируется с нечистыми на руку дельцами и мошенниками.

Фото: Кадр из фильма «Красная жара» (1988)
Алла Новикова
Алла Новикова
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