Американцы и русские сошлись во мнении: этот фильм Рязанова назвали худшим в истории

У картины не было никаких шансов на успех.

Имя Эльдара Рязанова ассоциируется с лучшими советскими фильмами. У мэтра, как думают зрители и критики, просто нет плохих киноработ. Однако это не совсем так.

В прошлом году на экраны вышла комедия «Ирония судьбы в Голливуде», снятая по мотивам легендарной ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». Сценаристом картины числится и Рязанов, хотя его нет в живых с 2015 года. Картина снята в США российским режиссером Марюсом Вайсбергом. Все роли исполнили американские актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Льюис Тан и другие.

Несмотря на масштабную рекламу и многообещающий трейлеры, в России фильм прошел незамеченным. И это неудивительно, ведь у нас до сих пор почитают оригинал, а любые ремейки на картину Рязанова воспринимаются как издевательство над классикой.

В США комедию тоже приняли прохладно.

«Сделано для дураков», «В нем нет ни грамма того, что было в оригинале. Фильм ужасный, начиная с актеров и заканчивая плохо написанным посредственным сценарием», — написали пользователи киносайта iMDB.

Получается, работу Вайсберга на международном уровне признали одной из худших в мире.