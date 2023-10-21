Американцы и россияне единодушны в одном: этот сериал — лучшая экранизация книги

Экранизировать романы — сложная задача. Ответственность возрастает в разы, когда речь идет о великих книгах. Как не обидеть поклонников автора и при этом снять интересную и захватывающую историю? Владимир Бортко не побоялся столь трудной миссии и в 2005 году воплотил на экране знаменитый сюжет Михаила Булгакова.

Сериал «Мастер и Маргарита» получил восторженные отзывы отечественных критиков и зрителей. Благодаря картине многие прикоснулись к классике и выразили желание познакомиться с произведением Булгакова. Не обошло стороной творение Бортко и зарубежных киноманов. Англоязычные пользователи в восторге от картины.

На сайте Internet Movie Database у фильма высокий рейтинг — 7.6 из 10. Иностранные зрители хвалят драматичные сцены, выдающуюся актерскую игру, яркие образы, отличную музыку и достойные для своего времени спецэффекты.