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Американцы и россияне единодушны в одном: этот сериал — лучшая экранизация книги

21 октября 2023 18:15
Американцы и россияне единодушны в одном: этот сериал — лучшая экранизация книги

Создатели с большим трепетом отнеслись к русской классике.

Экранизировать романы — сложная задача. Ответственность возрастает в разы, когда речь идет о великих книгах. Как не обидеть поклонников автора и при этом снять интересную и захватывающую историю? Владимир Бортко не побоялся столь трудной миссии и в 2005 году воплотил на экране знаменитый сюжет Михаила Булгакова.

Сериал «Мастер и Маргарита» получил восторженные отзывы отечественных критиков и зрителей. Благодаря картине многие прикоснулись к классике и выразили желание познакомиться с произведением Булгакова. Не обошло стороной творение Бортко и зарубежных киноманов. Англоязычные пользователи в восторге от картины.

На сайте Internet Movie Database у фильма высокий рейтинг — 7.6 из 10. Иностранные зрители хвалят драматичные сцены, выдающуюся актерскую игру, яркие образы, отличную музыку и достойные для своего времени спецэффекты.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Алла Новикова
Алла Новикова
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