Американцы были бы в гневе: Раневская одной фразой «опустила» символ США

Народная артистка СССР Фаина Раневская была известна своими безапелляционными высказываниями и оригинальным чувством юмора. Она не щадила коллег и друзей, заявляя им в лицо все, что ей приходит в голову. Довольно свободно звезда общалась и с чиновниками, не пытаясь лебезить перед ними.

Под гнев народной любимицы попал даже символ США. В свое время Раневская одной фразой уничтожила весь тот пиетет, который образовался вокруг знаменитой статуи Свободы.

«Американцы — дураки: своей статуей Свободы хвастаться. Она же к ним ж*** повернулась», — подчеркнула артистка.

Таким жаргонизмом и пренебрежительным отношением оказались шокированы ее невольные собеседники. Однако статуя Свободы действительно расположена необычным образом на острове в верхней бухте Нью-Йорка. Французские архитекторы разместили колоссальный объект спиной к городу и лицом к водной глади. А практичные американцы позже устроили в скульптуре маяк и музей, сделав ее туристическим местом.