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Киноафиша Статьи Американцы без ума от «советского» доктора: не угадаете, о ком идет речь

Американцы без ума от «советского» доктора: не угадаете, о ком идет речь

4 сентября 2022 15:15
Американцы без ума от «советского» доктора: не угадаете, о ком идет речь

Секрет в голосе.

Этим летом иностранные зрители открыли для себя советский мультфильм «Остров сокровищ», заполнив соцсети мемами, отрывками и просто мнениями об этом произведении. Хотя создатели проработали каждого героя истории, один затмил всех.

Это доктор Ливси, он же очень хороший и общительный человек, холостяк с широкой улыбкой на лице. Его фееричное появление и наставление о здоровом образе жизни не оставило американцев и других заграничных зрителей равнодушными.

«В голосе актера слышно, что он наслаждался каждой секундой в этой роли», «Лучший доктор в истории человечества!», «Хочу увидеть больше персонажей такого плана: никакого уважения к человеческой жизни, но все еще морально нравственный», «Только сейчас осознал, что он легко поднял капитана одной рукой», — поразились рецензенты.

Американцы без ума от «советского» доктора: не угадаете, о ком идет речь

Свою лепту в обожание героя внесли и русскоязычные пользователи, которых искренне обрадовала вторая жизнь любимого в детстве мультфильма:

«Только ради этого стоило создавать Советский союз».

Фото: Кадр из мультфильма "Остров сокровищ" (1988)
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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