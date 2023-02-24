Американцу из-за ожирения оставалось жить полгода: он взял себя в руки и похудел на 270 кг (фото)

Мэттью Хаузер уже готовился планировать свои похороны. Медики предупредили его, что из-за проблем со здоровьем, вызванных его весом в 361 кг, его дни сочтены. 25-летний парень решил не сдаваться. По крайней мере, без боя.

Он начал со спорта — не менее двух часов тренировок по шесть дней в неделю. Чтобы проанализировать и изменить пищевые привычки, он начал вести дневник. Туда он записывал все, что ест.

Спустя три года американцу удалось сбросить невероятные 270 кг. К мужчине вернулся интерес к жизни: он снова смог смотреть в глаза окружающим. В его блоге можно увидеть фото, в которых он, похудевший, демонстрирует подписчикам огромные штаны из «прошлой жизни».

Сегодня он по-прежнему много времени проводит в спортзале. Тренировки и работа над собой превратили нерешительного и закомплексованного человека в харизматичного мужчину с пронзительным взглядом. Подписчики не устают восторгаться его силой воли. «Чувак, ты живая легенда! Я реально горжусь тобой!» — пишут комментаторы.