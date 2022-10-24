Американцам показывать постеснялись: в СССР этот фильм полюбил каждый

Многие популярные советские фильмы с успехом шли не только в стране, но и за ее пределами. Иностранцы с удовольствием смотрели картины производства СССР и особенно уважали драмы. Но и премьерные комедии старались не пропускать. Однако некоторые ленты так и не добрались до зарубежного проката.

Одним из таких примеров стал фильм «Полосатый рейс» 1961 года. В первый же год «солнечную» картину посмотрели более 5 млн советских зрителей. А вот американцам комедию по какой-то причине показывать постеснялись, хотя, по мнению современных пользователей Сети, она как нельзя лучше подходила для демонстрации в США.

«Увлекательный фильм, свободный от всякой идеологической нагрузки», — охарактеризовал ленту автор Дзен-канала kin0guru .

К тому же о Маргарите Назаровой в Америке знали. В 1960 году там с успехом шел документальный фильм «Артисты цирка», где показывали в том числе и знаменитую дрессировщицу. О Назаровой даже писали в газете «Нью-Йорк таймс».