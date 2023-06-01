Америка растоптала: Федьку Быка из «Зеленого фургона» довели до крайней черты

Продуктивность Виктора Ильичева поражала многих его коллег, поскольку каждый год актер снимался в 5 или 6 картинах. Поэтому зрители часто наблюдали за игрой артиста на больших экранах. А одной из его самых ярких работ стала роль Федьки Быка в драме «Зеленый фургон».

Впрочем, в обширной фильмографии маэстро было множество других интересных проектов. И даже с началом лихих 90-х поклонники надеялись, что их кумир останется востребован в киносреде. Но чуда не произошло, и предложения поступали крайне редко. Тогда актер собрался с силами и эмигрировал в США. Чуть раньше туда перебралась и его жена, которой предложили работу балетмейстера.

Жизнь супружеской пары в чуждой им стране нельзя было назвать сказкой. Ильичев изо всех сил старался получить новую, достойную профессию. Но бывшей советской кинозвезде предлагали мыть полы и упаковывать товары в магазине. А когда артиста узнавали русские покупатели, он пытался быстрее отшутиться, чтобы не испытывать чувство неловкости и смущения. Судьба подкинула актеру еще одно страшное испытание, и в 2008 он скончался от рака.