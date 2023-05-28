Америка на 12-м месте: не поверите, в какой стране больше всего страдают от лишнего веса

Проблема ожирения в Америке давно является темой всеобщего обсуждения. Карикатурный житель Штатов — толстяк в безмерной футболке, жующий многоэтажный гамбургер. Но в реальности американцы не самые габаритные люди на планете. Так, на фоне жителей республики Науру они выглядят довольно стройными.

Это карликовое государство, расположенное в Тихом океане. Науру стала лидером рейтинга стран по уровню ожирения. Эта проблема уже много лет остро стоит в обществе. Средний житель государства весит около ста килограммов. Также в Науру самый высокий уровень диабета в мире среди взрослого населения. Ожирением страдают не только простые граждане, но и лидеры страны. Так, бывший президент Науру Барон Вака имел очевидные проблемы с лишним весом.

В десятку рейтинга также вошли жители Островов Кука, государств Тонга и Кирибати. Американцы же расположились на 12-м месте, а россияне — на 70-м. На фоне остальных мы одна из самых тощих наций. Как показывают результаты исследования, уровень и качество жизни почти не связаны с процентом ожирения населения.