Амазонке из «Конана» 74 года: в этом возрасте так выглядеть неприлично (фото)

Беверли Грейс Джонс обрела наибольшую известность после премьеры фильма «Конан-разрушитель». В популярном проекте она засветилась в образе амазонки Зулы, один только вид которой заставлял зрителей прильнуть к экранам.

Впоследствии знаменитость поработала над рядом других картин, но назвать ее актерскую карьеру невероятно успешной все же нельзя. Последняя картина с участием звезды вышла еще в 2008 году. В любом случае Грейс Джонс не сидит сложа руки и активно занимается музыкой — артистка успела выпустить свыше десяти альбомов.

Между тем в Сети гораздо активнее обсуждают не творчество знаменитости, а ее внешность. Интернет-пользователи, разглядывая в Сети новые снимки певицы и актрисы, отказываются верить в то, что ей 74 года.

Многие сходятся во мнении, что в столь почтенном возрасте попросту неприлично выглядеть так великолепно. Артистка по-прежнему эпатирует публику яркими образами и может похвастаться идеальной фигурой, о которой многим 20-летним остается только мечтать.