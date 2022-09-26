Амазонка из «Конана» 35 лет спустя: ее преображение заставит ахнуть любого

Когда Грейс Джонс засветилась в фильме «Конан-разрушитель», ей было 36 лет. В проекте актриса воплотила одну из главных ролей — амазонку Зулу. С тех пор она кардинально изменилась.

На счету знаменитости 18 ролей. Любопытно, что съемки в кино — это далеко не главная ее страсть. Другим увлечением актрисы стала музыка. В ее копилке целых 12 пластинок.

Как пишут в Сети, Грейс Джонс уже завершила свою актерскую карьеру: последний фильм с ее участием увидел свет в 2008 году. А вот на сцену в качестве певицы она по-прежнему выходит, хотя новых альбомов не выпускает. Успевает знаменитость работать и в качестве модели — ее образы всегда в центре обсуждения знатоков моды.

В свои 74 года звезда великолепно выглядит. Артистка не перестает удивлять поклонников своими преображениями, ведь главный принцип ее творчества заключается в том, чтобы быть разной и неповторимой.