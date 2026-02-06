Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video представили дебютный трейлер сериала «Молодой Шерлок», созданного Гаем Ричи. Многосерийный проект, основанный на одноимённых романах Энди Лейна, раскроет юные годы легендарного сыщика. Премьера назначена на 4 марта 2026 года.

По сюжету, 19-летний Шерлок Холмс оказывается замешан в расследовании убийства в стенах Оксфордского университета. Эта головоломка приводит неопытного сыщика к опасному заговору, способному навсегда изменить судьбу героя.

Ключевые детали проекта:

Главная роль Хиро Файнс Тиффин Также в ролях Донал Финн, Цэн Цзинэ, Джозеф Файнс, Наташа Макэлхоун, Макс Айронс, Колин Ферт и другие Режиссёр Гай Ричи (первые два эпизода) Исполнительный продюсер Гай Ричи Автор сценария и шоураннер Мэттью Паркхилл

Для Гая Ричи это не первое обращение к классике: ранее он снял полнометражные фильмы «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011). В новом сезоне зрителей ждёт восемь эпизодов.

В своих полнометражных работах режиссёр представлял Шерлока Холмса как ловкого и эксцентричного бойца. В первой картине 2009 года герой вместе с доктором Ватсоном противостоит лорду Блэквуду, использующему тёмную магию. В сиквеле 2011 года их главным противником стал коварный профессор Мориарти, замысливший развязать мировую войну. К слову, Мориарти появится и в сериале о молодом Шерлоке. Обе истории были насыщены динамичными потасовками, зрелищными спецэффектами и остроумными диалогами.