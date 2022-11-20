Аля из «Весны на Заречной улице»: как она выбрала чужую родину и поплатилась

Римма Шорохова считалась одной из самых ярких звезд советского экрана. Она успела сняться в лентах «Весна на Заречной улице», «Жених с того света» и других, однако в 1960-х неожиданно пропала с экранов. Как оказалось, артистка решила выбрать не карьеру, а личное счастье.

Дело в том, что на пике успеха она приняла предложение сняться в картине «Прерванная песня», которая создавалась совместными усилиями СССР и Чехословакии. На съемках она познакомилась с оператором Яромиром Гольбухом и практически сразу влюбилась в него. Возлюбленный пригласил свою избранницу переехать вместе с ним, и Шорохова согласилась.

Артистка рассчитывала продолжить карьеру в новой стране. Она даже сыграла две роли в картинах «Черная суббота» и «Ранняя весна», но на этом ее карьера закончилась. Дело в том, что местные зрители ничего не знали о Шороховой, для них она была самой обычной артисткой. К тому же ей так и не удалось выучить чешский язык, из-за чего путь в кинематограф ей был закрыт.

В итоге она устроилась работать диктором на местное радио и читала новости на русском языке, а позднее стала администратором в ресторане. Она оставила все попытки вернуться в кинематограф и начала жить спокойной жизнью без сцены и любви поклонников. Сегодня 96-летняя знаменитость по-прежнему живет в Чехии, но уже в одиночестве: ее супруг умер в 2006 году.