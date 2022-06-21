Альтернативы не было: вернувшаяся в Россию Анита Цой не стала молчать

Не так давно стало известно, что Анита Цой спешно уехала из страны. Объяснять причины отъезда в Южную Корею певица не стала и, напротив, попыталась оставить его в секрете. Поклонники предположили, что Анита вслед за некоторыми коллегами отправилась в отпуск или рассматривает приобретение недвижимости за границей. Но оказалось, что на путешествие она решилась не из-за этого.

Вернувшаяся в Россию Цой прервала молчание и объяснила, что за рубежом она воспользовалась инновационными методами омоложения. Певица всегда подчеркивала, что выступает против пластических операций, поэтому выбирает более натуральные способы сохранения красоты. Но в России альтернативы корейским процедурам не было.

Иностранные медики ввели под кожу Аните препарат, состоящий из красной икры лосося и гиалуроновой кислоты. Врачи в Корее уже давно доказали, что сочетание этих веществ показывает поразительный эффект. Инъекции делаются под наркозом, который длится около 20 минут. Процедура довольно дорогостоящая: один укол обходится в 80 тысяч рублей. Но Анита считает, что это стоит того.