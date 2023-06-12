Алсу собрала вещи и уехала из дома: довели разговоры об изменах мужа (фото)

Певица Алсу не комментирует слухи о проблемах в своей семье. Этого и не требуется — поступки артистки говорят сами за себя.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж звезды, бизнесмен Ян Абрамов, пошел налево. По слухам, он закрутил роман с молодой брюнеткой. Писали, что его тайной избранницей стала бывшая возлюбленная Тимати — Анастасия Решетова. Модель связь с чужим супругом отрицает, но публику так просто не переубедить.

Вдобавок ко всему Алсу подлила масла в огонь тем, что собрала вещи и уехала из дома. Знаменитость отправилась в США, где, судя по ее постам в соцсетях, проводит время без отца своих детей.

Теперь интернет-пользователи твердят, что именно разговоры об изменах Абрамова довели исполнительницу. К тому же внимательные поклонники заметили, что многодетная мать сняла обручальное кольцо. Версия о том, что Алсу великодушно уступила мужа любовнице, не заставила себя ждать.