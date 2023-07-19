Алсу превратилась в живую Барби: фанаты разинули рты из-за смешанных чувств
Звезда умеет произвести впечатление.
Алсу любят не только за потрясающий голос, но и за чувство стиля. Певица всегда выглядит на все сто. Звезда одевается женственно, но не вульгарно, поэтому вдохновляет своим примером многих поклонниц.
Однако недавно знаменитость примерила на себя образ, который вызвал у публики смешанные чувства. В социальных сетях брюнетка поделилась кадрами с необычной фотосессии, во время которой превратилась в живую Барби.
Алсу распустила длинные волосы и облачилась во все розовое. Одних вид исполнительницы привел в восторг, а у других вызвал недоумение. В любом случае равнодушных не было — рты от удивления разинули все.
«Так выглядит женщина ни дня не работавшая», «Какая вы шикарная красотка. Вам идет розовый цвет», «Настоящая Барби», «Заманчивая, но все же хватит выпендриваться», «Скучно, пафосно, однообразно», «Превосходно выглядит», — не смогли прийти к общему мнению подписчики.