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Алсу превратилась в живую Барби: фанаты разинули рты из-за смешанных чувств

19 июля 2023 06:00
Алсу превратилась в живую Барби: фанаты разинули рты из-за смешанных чувств

Звезда умеет произвести впечатление.

Алсу любят не только за потрясающий голос, но и за чувство стиля. Певица всегда выглядит на все сто. Звезда одевается женственно, но не вульгарно, поэтому вдохновляет своим примером многих поклонниц.

Однако недавно знаменитость примерила на себя образ, который вызвал у публики смешанные чувства. В социальных сетях брюнетка поделилась кадрами с необычной фотосессии, во время которой превратилась в живую Барби.

Алсу распустила длинные волосы и облачилась во все розовое. Одних вид исполнительницы привел в восторг, а у других вызвал недоумение. В любом случае равнодушных не было — рты от удивления разинули все.

Алсу превратилась в живую Барби: фанаты разинули рты из-за смешанных чувств

«Так выглядит женщина ни дня не работавшая», «Какая вы шикарная красотка. Вам идет розовый цвет», «Настоящая Барби», «Заманчивая, но все же хватит выпендриваться», «Скучно, пафосно, однообразно», «Превосходно выглядит», — не смогли прийти к общему мнению подписчики.

Фото: социальные сети, Anatoly Lomokhov/Global Look Press/https://www.globallookpress.com/
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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