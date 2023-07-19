Алсу превратилась в живую Барби: фанаты разинули рты из-за смешанных чувств

Алсу любят не только за потрясающий голос, но и за чувство стиля. Певица всегда выглядит на все сто. Звезда одевается женственно, но не вульгарно, поэтому вдохновляет своим примером многих поклонниц.

Однако недавно знаменитость примерила на себя образ, который вызвал у публики смешанные чувства. В социальных сетях брюнетка поделилась кадрами с необычной фотосессии, во время которой превратилась в живую Барби.

Алсу распустила длинные волосы и облачилась во все розовое. Одних вид исполнительницы привел в восторг, а у других вызвал недоумение. В любом случае равнодушных не было — рты от удивления разинули все.