Алсу превратилась в копию юной красотки: сходство пугающее (фото)

В последнее время певица Алсу все чаще становится темой бурных обсуждений в Сети. На фоне слухов о скором разводе она преобразилась до неузнаваемости и стала напоминать другую молодую знаменитость. Поклонники считают, что такие перемены неспроста.

На последних снимках женщина предстала в облегающем черном платье, с активным макияжем глаз и легкой розовой помадой на губах. Подписчики посчитали этот образ не просто знакомым — уже приевшимся публике. В Алсу заметили невероятное сходство с бывшей девушкой Тимати, моделью Анастасией Решетовой.

Такое преображение посчитали странным на фоне распространяющихся слухов о том, что именно с Решетовой закрутил роман супруг певицы Ян Абрамов. Пользователи Сети посчитали, что таким способом Алсу пытается вернуть внимание супруга и доказать: она не хуже молодой модели. Обе звезды — эффектные светлоглазые брюнетки, но раньше Алсу придерживалась более скромного и сдержанного стиля.