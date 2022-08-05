Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей
Артистка старается держать личную жизнь в тайне.
Алсу шокировала поклонников, показав снимок своей матери Разии Сафиной. Трогательным фото артистка поделилась в честь дня рождения родственницы.
Прославленная исполнительница предпочитает не делиться историями из жизни со своими подписчиками. В большей части публикаций она рассказывает лишь о себе и в исключительных случаях показывает фото детей или родственников. В этот же раз она сделала исключение ради своей матери, которой в начале августа исполнилось 68 лет.
«У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь», — пишет Алсу в своем блоге.
Пользователи сети остались в восторге от трогательной публикации кумира. В комментариях они не поскупились на комплименты в адрес именинницы и присоединились к ее поздравлениям.
«Возраст обходит вашу маму стороной», «Глядя на маму, понимаю, в кого вы такая красавица», «Красивая, глубокая и истинная красота!» — уверены подписчики.