Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей

Алсу шокировала поклонников, показав снимок своей матери Разии Сафиной. Трогательным фото артистка поделилась в честь дня рождения родственницы.

Прославленная исполнительница предпочитает не делиться историями из жизни со своими подписчиками. В большей части публикаций она рассказывает лишь о себе и в исключительных случаях показывает фото детей или родственников. В этот же раз она сделала исключение ради своей матери, которой в начале августа исполнилось 68 лет.

«У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь», — пишет Алсу в своем блоге.

Пользователи сети остались в восторге от трогательной публикации кумира. В комментариях они не поскупились на комплименты в адрес именинницы и присоединились к ее поздравлениям.