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Киноафиша Статьи Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей

Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей

5 августа 2022 11:05
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей

Артистка старается держать личную жизнь в тайне.

Алсу шокировала поклонников, показав снимок своей матери Разии Сафиной. Трогательным фото артистка поделилась в честь дня рождения родственницы.

Прославленная исполнительница предпочитает не делиться историями из жизни со своими подписчиками. В большей части публикаций она рассказывает лишь о себе и в исключительных случаях показывает фото детей или родственников. В этот же раз она сделала исключение ради своей матери, которой в начале августа исполнилось 68 лет.

Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей

«У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь», — пишет Алсу в своем блоге.

Пользователи сети остались в восторге от трогательной публикации кумира. В комментариях они не поскупились на комплименты в адрес именинницы и присоединились к ее поздравлениям.

«Возраст обходит вашу маму стороной», «Глядя на маму, понимаю, в кого вы такая красавица», «Красивая, глубокая и истинная красота!» — уверены подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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